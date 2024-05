Internationale Filmfestspiele von Cannes beginnen heute

Photo : YONHAP News

Zu den am heutigen Dienstag beginnenden Internationalen Filmfestspielen von Cannes sind zwei koreanische Filme eingeladen worden.Die 77. Filmfestspiele in Cannes werden zwölf Tage lang stattfinden, beginnend mit der Aufführung des Eröffnungsfilms „The Second Act“.In den Wettbewerb für die Goldene Palme wurden 22 Filme eingeladen. Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es jedoch auch dieses Jahr keine koreanische Produktion in der Wettbewerbssektion.Zwei koreanische Filme wurden in Kategorien außerhalb des Wettbewerbs eingeladen. „I, The Executioner“ von Regisseur Ryoo Seung-wan wird in der Sektion „Midnight Screenings“ am 21. Mai aufgeführt. Der Dokumentarfilm „Walking In The Movies“ von Regisseurin Kim Lyang wird in der Sektion „Cannes Classics“ am 16. Mai gezeigt.