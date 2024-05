Südkoreas Präsidialamt verspricht Unterstützung für Naver im Fall LY Corporation

Photo : KBS News

Das Präsidialamt hat hinsichtlich des Falls LY (LINE Yahoo) Corporation die Position bekräftigt, dass es den Interessen der südkoreanischen Staatsbürger und Unternehmen oberste Priorität einräumen und alles Notwendige tun werde.Dies sei die konsequente Position der Regierung, sagte der Direktor für nationale Politik im Präsidialamt, Sung Tae-yoon, am Montag.Nach diesem Prinzip habe die Regierung die Position von Naver so weit wie möglich respektiert und diese für ihre Reaktion berücksichtigt. Sollte Naver weitere Positionen vertreten, werde die Regierung alle mögliche Unterstützung leisten, hieß es.Er teilte jedoch zugleich die Meinung mit, dass ein politischer Rahmen, der Antijapanismus schüre, die nationalen Interessen untergrabe und nicht dazu diene, die koreanischen Unternehmen zu schützen und ihre Interessen widerzuspiegeln.LY Corporation, Betreiber des in Japan beliebtesten Messengers LINE, ist ein Unternehmen, an dem das südkoreanische Unternehmen Naver und das japanische Unternehmen SoftBank Group jeweils zur Hälfte beteiligt sind.Nach einem Leck persönlicher Daten von LINE-Nutzern im vergangenen Jahr forderte die japanische Regierung im Rahmen einer administrativen Unterweisung LY Corporation auf, dass der Anteil von Naver an LY reduziert wird.Schon vor diesem Fall gab es immer wieder Kontroversen über die nationale Zugehörigkeit des LINE-Messengers in Japan.