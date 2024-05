Nordkoreanische Wissenschafts- und Technologiedelegation besucht Russland

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Wissenschafts- und Technologiedelegation ist zu einem Besuch nach Russland gereist.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass eine Delegation der Staatlichen Kommission für Wissenschaft und Technologie am Montag in Pjöngjang abgereist sei. Sie werde an der achten Sitzung des Unterkomitees für Wissenschaft und Technologie des russisch-nordkoreanischen Kooperationsausschusses für Handel, Wirtschaft sowie Wissenschaft und Technologie in Moskau teilnehmen.Die russische Botschaft in Nordkorea teilte mit, dass Botschafter Alexander Matsegora am Flughafen Sunan in Pjöngjang die Abordnung verabschiedet habe.Nach Angaben der Botschaft besteht die Delegation aus Experten auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und Technologie sowie Diplomaten. Bei der Sitzung des Unterkomitees werde ein Protokoll verabschiedet.Der Russland-Besuch der nordkoreanischen Delegation erregt Aufmerksamkeit, weil nach der 2016 verabschiedeten Resolution 2321 des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea die Zusammenarbeit mit dem Land in Wissenschaft und Technologie grundsätzlich verboten ist.