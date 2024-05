Korea feiert am Mittwoch Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Die Koreaner feiern am morgigen Mittwoch den Geburtstag Buddhas.Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus kündigte an, zum 2.568. Geburtstag Buddhas am Mittwoch im Tempel Jogye in Seoul in Anwesenheit von etwa 10.000 Personen eine Zeremonie abzuhalten.Gleichzeitig werden an Tempeln landesweit Zeremonien stattfinden.Bei den diesjährigen Feierlichkeiten werden auch Obst und Reis für Buddha geopfert, um sich an die Bedeutung der traditionellen sechs Opfergaben zu erinnern.In Rahmen der Darbringung von sechs Opfergaben werden Weihrauch, Laternen, Blumen, Obst, Tee und Reis für Buddha dargebracht.