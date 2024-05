Filmreihe „The Roundup“ durchbricht 40-Millionen-Zuschauer-Marke

Photo : YONHAP News

Die koreanische Filmreihe „The Roundup“ mit Schauspieler Ma Dong-seok in der Hauptrolle hat bei der Zuschauerzahl die 40-Millionen-Marke überschritten.Laut dem integrierten Informationssystem für den Kartenverkauf KOBIS lockte „The Roundup: Punishment“, die vierte Folge der Actionfilm-Reihe, am Montag etwa 87.000 Zuschauer ins Kino und hielt sich damit an der Spitze.Bisher sahen sich 9,82 Millionen Zuschauer den Film an. Am Mittwoch, dem Geburtstag Buddhas, wird wahrscheinlich die Zehn-Millionen-Schwelle durchbrochen.Dann wird der Film als dritte Produktion aus der Reihe die Zehn-Millionen-Marke überschreiten, nachdem dies bereits dem zweiten Teil mit 12,69 Millionen und dem dritten Teil mit 10,68 Millionen gelungen war. Es wird die erste südkoreanische Filmreihe sein, von der drei Folgen zehn Millionen Zuschauer ins Kino gelockt haben.Die vier Folgen der „The Roundup“-Reihe haben bisher insgesamt 40 Millionen und 80.000 Zuschauer ins Kino gelockt, damit so viele Zuschauer wie keine andere koreanische Filmreihe.