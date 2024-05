Export- und Importpreise im April gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Export- und Importpreise haben im April infolge des starken US-Dollar und der gestiegenen Ölpreise den vierten Monat in Folge angezogen.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea am Dienstag kletterte der Ausfuhrpreisindex (in koreanischen Won) im April gegenüber dem Vormonat um 4,1 Prozent auf 132,7.Die Notenbank nannte als Grund den Wertverlust des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar. Der Won-Dollar-Wechselkurs sei im April gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent und verglichen mit dem Vorjahr um 3,6 Prozent gestiegen.Der Einfuhrpreisindex stieg im April im Vormonatsvergleich um 3,9 Prozent auf 143,68.Grund sind die gestiegenen globalen Ölpreise. Beispielsweise verteuerte sich Dubai Fateh gegenüber dem Vormonat um 5,9 Prozent.