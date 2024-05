Yoon verspricht institutionelle Grundlage für Schutz von Benachteiligten am Arbeitsmarkt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine aktivere staatliche Verantwortung für die Benachteiligten am Arbeitsmarkt zugesagt.Der Staat werde noch aktiver seine Verantwortung für die Benachteiligten am Arbeitsmarkt tragen und diese schützen, sagte Yoon am Dienstag bei seiner 25. Diskussion mit der Öffentlichkeit über deren Lebensverhältnisse.Auf grundlegender Ebene müsse eine institutionelle Basis für den Schutz der Benachteiligten am Arbeitsmarkt geschaffen werden, sagte er.In einem entsprechenden Gesetz würden der Schutz der Rechte und Interessen der nicht organisierten Arbeitnehmer sowie eine Grundlage für staatlich finanzierte Projekte vorgesehen sein, hieß es. Er versprach auch, das Projekt zur Schaffung gemeinsamer Wohlfahrtsfonds zu erweitern.Die Regierung werde aktiv gegen notorische Lohnrückstände vorgehen und die besondere Arbeitsaufsicht verschärfen, hieß es auch.Yoon verwies auf große Unterschiede zwischen Großunternehmen und mittleren und kleinen Unternehmen sowie zwischen regulär Beschäftigten und atypisch Beschäftigten bei Gehältern und Sozialleistungen. Auch beim sozialen Status gebe es enorme Unterschiede. Er versprach einen aktiven Einsatz, um gegen die Polarisierung am Arbeitsmarkt vorzugehen und sicherzustellen, dass Benachteiligte nicht ausgeschlossen würden.