Premier kündigt Bemühungen der Regierung um Bekämpfung von Geburtenrückgang an

Photo : YONHAP News

Die Regierung Yoon will ihr Bestes geben, um noch während ihrer Amtszeit Impulse für eine höhere Geburtenrate zu geben.Entsprechendes äußerte Ministerpräsident Han Duck-soo am Dienstag auf einer Kabinettssitzung.In Anbetracht der Bevölkerungsstruktur und des demografischen Wandels des Landes seien die nächsten zehn Jahre die „letzte goldene Stunde“, um eine Erholung bei der Geburtenzahl zu ermöglichen. Der Geburtenrückgang sei eine sehr schwierige Aufgabe, die nicht in kurzer Zeit gelöst werden könne. Es handele sich jedoch um eine Aufgabe, die für das Überleben des Staates unbedingt bewältigt werden müsse, sagte Han.Die Regierung wolle ein Ministerium für das Vorgehen gegen den Geburtenrückgang gründen, um diese Angelegenheit auf die staatliche Agenda zu setzen. Sie wolle auf mittel- und langfristige Sicht eine umfassende Politik ausarbeiten und konsequent umsetzen, hieß es weiter.