Botschafter: Korea-US-Allianz wird unabhängig vom Wahlausgang in USA unaufhörlich gestärkt

Photo : YONHAP News

Das Bündnis zwischen Südkorea und den USA wird nach Einschätzung eines südkoreanischen Diplomaten im Rahmen der Fortsetzung der institutionalisierten Zusammenarbeit unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl unaufhörlich gestärkt.Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, bei einem Treffen mit koreanischen Korrespondenten am Dienstag (Ortszeit) in Washington.Hinsichtlich der Auswirkungen des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl am 5. November auf die koreanisch-amerikanischen Beziehungen sagte Cho, die Regierung und die Botschaft bereiteten sich ausreichend auf jede Situation vor.Es wird befürchtet, dass Ex-Präsident Donald Trump im Falle seiner Wiederwahl eine Reduzierung der US-Truppen in Korea und eine deutliche Steigerung des Anteils Südkoreas an deren Stationierungskosten fordern könnte. In dieser Situation bemühe sich die südkoreanische Botschaft in den USA, mit Trump nahestehenden Personen so weit wie möglich zu kommunizieren, erklärte Cho.Die Botschaft sei bemüht, dem Lager von Trump über verschiedene Kanäle die Positionen der südkoreanischen Regierung zu erläutern und genaue Erkenntnisse über die US-Truppen in Korea zu übermitteln, hieß es.