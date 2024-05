Film „The Roundup: Punishment“ durchbricht Zehn-Millionen-Zuschauer-Marke

Photo : YONHAP News

Der Film „The Roundup: Punishment“ hat am Mittwoch bei der Zuschauerzahl die Zehn-Millionen-Marke überschritten.Dem Actionfilm mit Schauspieler Ma Dong-seok in der Hauptrolle gelang dies am 22. Tag nach dem Kinostart in Südkorea und als zweiter Film in diesem Jahr nach „Exhuma“.„The Roundup: Punishment“, der vierte Teil der Reihe „The Roundup“, erreichte die Schwelle als 24. koreanischer Film und als 33. Film einschließlich ausländischer Produktionen.„The Roundup“ mit bisher vier Folgen wurde damit die erste koreanische Filmreihe, von der sich drei Folgen zehn Millionen Zuschauer erfreuten. Zuvor war dies dem zweiten Teil (12,69 Millionen) und dem dritten Teil (10,68 Millionen) gelungen. Die Reihe überschritt zudem die 40-Millionen-Schwelle.Bislang war die US-Filmreihe „Avengers“ die einzige Reihe, von der drei Folgen in Südkorea zehn Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hatten.„The Roundup: Punishment“ handelt davon, dass der von Ma Dong-seok gespielte Kriminalpolizist Ma Seok-do eine auf den Philippinen ansässige Organisation für illegale Online-Glücksspiele bekämpft.