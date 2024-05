IKT-Branche verzeichnet erstmals seit zwei Jahren Exportzuwachs von über 30 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche (IKT) in Südkorea hat erstmals seit März 2022 einen Exportzuwachs von über 30 Prozent erzielt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch beliefen sich die IKT-Exporte im April nach vorläufigen Schätzungen auf 17,08 Milliarden Dollar. Das seien 33,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde den sechsten Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet.Das Ergebnis im April wird vor allem auf Überschüsse bei wichtigen Produkten zurückgeführt, darunter Halbleiter und Display.Die Halbleiterausfuhren zogen gegenüber dem Vorjahr um 53,9 Prozent auf 9,96 Milliarden Dollar an. Es wurde den sechsten Monat in Folge ein zweistelliger Zuwachs verbucht.Die IKT-Importe legten im April im Vorjahresvergleich um 10,4 Prozent auf 11,56 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz des IKT-Sektors wurde damit ein Überschuss von 5,52 Milliarden Dollar gemeldet.