Hybe als große Unternehmensgruppe eingestuft

Photo : YONHAP News

Hybe ist als erstes Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie als große Unternehmensgruppe eingestuft worden.Die Kommission für fairen Handel teilte am Mittwoch mit, 89 Unternehmensgruppen mit insgesamt 3.318 zugehörigen Firmen zu offenlegungspflichtigen Unternehmensgruppen zu bestimmen.Offenlegungspflichtig wird eine Unternehmensgruppe, wenn ihr Gesamtvermögen fünf Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) übertrifft.Hybes Vermögen überschritt mittlerweile 5,25 Billionen Won (3,8 Milliarden Dollar). Das Unternehmen rangiert auf Platz 85 in der Unternehmensrangliste nach dem Vermögen.Neben Hybe wurden sechs weitere Konzerne neu auf die Liste der offenlegungspflichtigen Unternehmensgruppen gesetzt. Dazu zählen die Paradise Group und Sono International aus der Tourismusbranche sowie der Bekleidungshersteller Youngone Corporation. Sie haben im Lauf eines Jahres einen starken Vermögenszuwachs verzeichnet.