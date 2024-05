Südkorea und USA beraten ab 21. Mai in Seoul wieder über Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA setzen nächste Woche ihre Verhandlungen über die Verteidigungskosten fort.Vom 21. bis 23. Mai kommen sie in Seoul zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde für die Festlegung des südkoreanischen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea zusammen.Den Termin gab ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag bekannt. Südkorea und die USA verhandeln zurzeit über das zwölfte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten, das sogenannte Special Measures Agreement (SMA), das ab 2026 gültig sein soll.Nach der ersten Gesprächsrunde offenbarten beide Seiten lediglich subtile Differenzen. Südkorea forderte ein angemessenes Niveau, während die USA die gemeinsame Zusage zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft unterstrichen.Beide Seiten hatten im März dieses Jahres, bereits 20 Monate vor dem Ablauf des derzeit gültigen Abkommens, Gespräche über Südkoreas neue Beitragshöhe aufgenommen.Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump spricht von der Notwendigkeit, dass die Verbündeten deutlich mehr für die Verteidigung zahlen sollen. Daher ist von Interesse, ob die Verhandlungen zwischen Seoul und Washington ab der zweiten Runde zügig geführt werden.Wie verlautete, sprechen sich beide Seiten für einen baldigen Abschluss der Verhandlungen aus. Eine Einigung noch in diesem Jahr könne aber trotzdem schwierig werden, hieß es.