Washington sanktioniert Russen wegen Beteiligung an Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat wegen des Verdachts der Beteiligung am Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland zwei russische Staatsangehörige und drei in Russland ansässige Unternehmen sanktioniert.Von Sanktionen betroffen seien Rafael Gazaryan und Alexey Budnev sowie die Unternehmen Rafort GmbH, Trans Kapital GmbH sowie Tekhnologiya, wie das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) bekannt gab.Nach der Aufnahme in die Sanktionsliste werden die Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und sind Geschäfte mit amerikanischen Staatsangehörigen und Unternehmen verboten.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte in einer Stellungnahme, Russland habe bereits mehr als 40 ballistische Raketen aus Nordkorea gegen die Ukraine eingesetzt, indem es gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen habe.Die USA würden weiterhin alle geeigneten Maßnahmen treffen, um der destabilisierenden Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea entgegenzutreten. Sie würden andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft zur Mitwirkung aufrufen, hieß es weiter.