Südkorea und China sprechen bei Ministertreffen über Lieferketten

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben ihr 18. Wirtschaftsministertreffen am Donnerstag per Videokonferenz abgehalten.Die Gespräche führten Choi Sang-mok, Südkoreas Minister für Wirtschaft und Finanzen, und Zheng Shangjie, Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, eine für Wirtschaftsplanung zuständige Institution Chinas.Choi sagte, dass Südkorea und China ihre Zusammenarbeit in der Lieferkette um eine weitere Stufe ausbauen und vertiefen sollten.Beide Länder sollten nicht nur bei Rohstoffen und kritischen Mineralien wie Harnstoff, Gallium und Graphit zusammenarbeiten, sondern auch bei Lieferketten und Technologien in neuen Industrien wie Biotechnologie und saubere Energie kooperieren, um die globale Industrie anzuführen, betonte Choi.Er fügte hinzu, dass das auf Südkoreas Initiative letztes Jahr ins Leben gerufene koreanisch-chinesische Koordinierungsgremium für Lieferketten eine wichtige Rolle für die bilaterale Kommunikation über ihre Lieferkettenpolitik spielen sollte.Der Austausch und die Kooperation zwischen beiden Ländern sollten über den Handel und die Investitionen hinaus auf die Kultur- und Contentindustrie ausgeweitet und weiterentwickelt werden, forderte Choi darüber hinaus.