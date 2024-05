Seoul beschließt eine Million Dollar Hilfe für Kenia wegen Flutkatastrophe

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird Kenia angesichts der jüngsten Flutkatastrophe humanitäre Hilfe in Höhe von einer Million Dollar zukommen lassen.Die Entscheidung gab das Außenministerium am Donnerstag bekannt. Das Ressort äußerte die Hoffnung, dass die Hilfeleistung zur Wiederherstellung in den betroffenen Gebieten und zu einer baldigen Rückkehr der dortigen Einwohner zur Normalität beitragen werde.Nach Angaben der kenianischen Regierung wurden nach starken Regenfällen und Überschwemmungen bis zum 6. Mai 229 Tote gemeldet. Rund 235.000 Menschen verloren ihre Bleibe.