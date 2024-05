Küstenwachen Südkoreas, der USA und Japans halten im Juni erste gemeinsame Übung ab

Photo : YONHAP News

Die Küstenwachen Südkoreas, der USA und Japans werden laut japanischen Medienberichten im Juni im Ostmeer Koreas ihre erste gemeinsame Übung abhalten.Der Sender NHK und die Tageszeitung „Yomiuri Shimbun“ meldeten am Freitag unter Berufung auf japanische Regierungsbeamte, dass die Übung am 6. Juni in Gewässern in der Nähe der japanischen Präfekturen Fukui und Kyodo stattfinden werde.Schiffe der Küstenwachen der drei Länder würden zum Einsatz kommen, um ihre Such- und Rettungsmethoden sowie -fähigkeiten zu überprüfen.Laut NHK liege der Zweck der Übung darin, angesichts der zunehmenden maritimen Aktivitäten Chinas die Kooperation zu verstärken.Die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans hatten sich bei ihrem Dreiergipfel im vergangenen August nahe Washington auf eine stärkere Zusammenarbeit für die maritime Sicherheit geeinigt, darunter die Einrichtung eines trilateralen Kooperationsrahmens für maritime Sicherheit.