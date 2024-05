In Seoul eröffnet im Juli Hotel auf Brücke über Han-Fluss

Photo : YONHAP News

Auf einer Brücke über dem Han-Fluss in Seoul wird ein Hotel eröffnet.Die Stadtverwaltung gab am Sonntag bekannt, dass ein Café mit Aussichtsmöglichkeiten am oberen Teil der Hangang-Brücke im Bezirk Yongsan zum Hotel umgebaut worden sei. Das Hotel der Suite-Klasse werde am 16. Juli eröffnet.Das Hotel verfügt über ein einziges 144 Quadratmeter großes Zimmer. Durch große Fenster an fünf Stellen, darunter an Wänden und der Decke des Wohnzimmers und im Schlafzimmer, können Gäste nach draußen blicken.Der Zimmerpreis wird voraussichtlich zwischen 340.000 und 500.000 Won (250 und 369 Dollar) betragen. Das Hotel wird von privater Hand betrieben.