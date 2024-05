Seoul präsentiert Plan für Anlockung ausländischer Talente und Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will in den nächsten fünf Jahren 250,6 Milliarden Won (185 Millionen Dollar) einsetzen, um ausländische Talente und Unternehmen nach Seoul zu locken.Einen entsprechenden Masterplan für die Politik für ausländische Einwohner präsentierte die Stadtverwaltung am Montag. Ziel ist, Ausländer als Mitbürger und Achse für eine bessere Konkurrenzfähigkeit der Stadt zu etablieren und dadurch der Wirtschaft Impulse zu geben.Um zu den fünf besten Weltstädten aufzusteigen, müsse Seoul aktiver als zurzeit ausländische Arbeitskräfte und Unternehmen in die Stadt locken, sagte Bürgermeister Oh Se-hoon bei der Präsentation. Seoul müsse zu einer inklusiven Stadt werden, die mit ihnen harmonisch umgehe und ihre Ideen, ihr Kapital und ihre menschlichen Fähigkeiten maximal nutzen könne.Die Stadtverwaltung will in Kooperation mit führenden Universitäten 1.000 Talente mit Master- und Doktortitel oder gleichwertigen Abschlüssen in Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie globale Unternehmen und Tech-Unicorns nach Seoul locken.Beginnend im Juli in Jakarta, werden zweimal im Jahr Messen für ein Studium in Seoul im Ausland stattfinden. Es wird das Stipendienprogramm „Seoul Tech Scholarship“ für ausländische Studierende eingeführt, die Höhe des Stipendiums soll bei 20 Millionen Won (14.700 Dollar) pro Kopf im Jahr liegen.In Branchen mit großem Arbeitskräftemangel, darunter Pflege und Kinderbetreuung, will die Stadtverwaltung den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte anstreben, solange die Arbeitsplatzsicherheit von Einheimischen dadurch nicht gefährdet wird.Für eine bessere Umsetzung des Masterplans und eine strategische Ausländer- und Einwanderungspolitik werde die Stadt im Juli ein exklusiv hierfür zuständiges Organ namens Beauftragter für globale Stadtpolitik einführen, hieß es auch.In Seoul leben derzeit rund 440.000 Ausländer, das entspricht 4,7 Prozent der Bevölkerung in der Stadt.