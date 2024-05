Nordkorea testete nach eigenen Angaben taktische Rakete mit neuem Lenksystem

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am vergangenen Freitag eine taktische ballistische Rakete mit "autonomer" Steuerung getestet.Staatsführer Kim Jong-un habe den Test überwacht, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag mit.Weitere Details, etwa zur Anzahl der erprobten Raketen, wurden in dem Bericht nicht genannt.Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems für die autonome Steuerung seien durch den Test nachgewiesen worden, hieß es.Südkoreas Streitkräfte hatten am Freitag gemeldet, dass Nordkorea mehrere Kurzstreckenraketen von der Ostküstenstadt Wonsan aus abgefeuert habe. Die Geschosse seien rund 300 Kilometer weit geflogen und dann ins Ostmeer gestürzt, teilte der Vereinigte Generalstab in Seoul mit.