Zweiter KI-Gipfel findet heute in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Der zweitägige Gipfel zur künstlichen Intelligenz findet ab Dienstag on- und offline in Seoul statt.Dies gab das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Dienstag bekannt.Der KI-Gipfel in Seoul ist der zweite seiner Art nach dem KI-Sicherheitsgipfel, der im November vergangenen Jahres in Bletchley Park, Großbritannien, stattfand. Der Gipfel wird gemeinsam von Südkorea und Großbritannien ausgerichtet.Während sich der erste KI-Gipfel auf die Reaktion auf KI-Krisen konzentrierte, wird der diesjährige Gipfel über die KI-Sicherheit hinaus der internationalen Gemeinschaft Maßnahmen zur Innovation und Integration vorstellen, erklärte das Ministerium.Außerdem hält die Regierung ein „KI-Global-Forum“ ab, zu dem wichtige Vertreter der KI-Industrie eingeladen werden.