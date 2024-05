Beratungen über Mindestlohn für 2025 beginnen heute

Photo : YONHAP News

Die jährlichen Beratungen zur Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns beginnen.Die Mindestlohnkommission tritt am Dienstagvormittag im Regierungskomplex in Sejong zur ersten Plenarsitzung über den Mindestlohn für 2025 zusammen.Die Mindestlohnkommission setzt sich aus jeweils neun Vertretern der Öffentlichkeit, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zusammen. Das Gremium will heute seinen Vorsitzenden wählen.Die gesetzliche Frist für die Beratungen endet dieses Jahr am 27. Juni. Wegen Verzögerungen bei der Zusammensetzung der Kommission kann die Frist wahrscheinlich nicht eingehalten werden. Letztes Jahr fiel die endgültige Entscheidung am 19. Juli.Der Mindestlohn im laufenden Jahr liegt bei 9.860 Won (7,21 Dollar). Mit 2,5 Prozent war der bislang zweitgeringste Anstieg beschlossen worden.