1.509 mehr Medizinstudienplätze für Studienjahr 2025 faktisch festgelegt

Es steht de facto fest, dass im Studienjahr 2025 1.509 Medizinstudienplätze zusätzlich angeboten werden.Die CHA University verabschiedete auf einer Vorstandssitzung am Montag Änderungen ihrer Schulregeln, um die Zahl der Zulassungen zum Studium an ihrer Medizinschule von 40 auf 80 zu erhöhen.Bereits für das Studienjahr 2025 will die Universität 80 Studienplätze für das Fach Humanmedizin anbieten.Ein Beamter des Bildungsministeriums erklärte, die Hochschule müsse ihre Pläne nicht vom Koreanischen Rat für Hochschulbildung überprüfen lassen, weil es sich um eine medizinische Hochschule handele.Mit der Entscheidung der CHA University wird die Zahl der Medizinstudienplätze, die die 40 medizinischen Fakultäten landesweit für 2025 anbieten werden, offenbar auf 4.567 festgelegt. Das wären 1.509 mehr als bisher.