Präsident Yoon legt Veto gegen Gesetz für Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zu Tod eines Marineinfanteristen ein

Präsident Yoon Suk Yeol hat sein Veto gegen ein Gesetz zur Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts für Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen im vergangenen Sommer eingelegt.Dies teilte Stabschef Chung Jin-suk am Dienstag bei einem Briefing im Präsidialamt in Yongsan mit.Das Gesetz wurde von den Oppositionsparteien in einer Plenarsitzung am 2. Mai einseitig verabschiedet und am 7. Mai an die Regierung weitergeleitet.Präsident Yoon legt damit zum sechsten Mal seit seinem Amtsantritt sein Veto gegen ein Gesetz ein.