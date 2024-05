US-Außenminister: China beliefert Russland nicht mit Waffen für Ukraine-Krieg

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Außenminister Antony Blinken beliefert China Russland nicht mit Waffen für den Ukraine-Krieg.Anders als Nordkorea und Iran sei China nicht in Waffenlieferungen an Moskau involviert, sagte Blinken am Dienstag in einer Senatsanhörung in Washington.Auf diesen Unterschied wies er hin, während er über Chinas "überwältigende" Unterstützung für Russlands Rüstungsindustrie sprach. Die USA wollten weiterhin Lieferungen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an Russland sanktionieren, sagte er weiter.Russland habe in großen Mengen Maschinen, Mikroelektronik und andere Güter aus China bezogen. Vieles davon gehe an die Rüstungsindustrie. Deshalb könne Russland im Rekordtempo Panzer und Artilleriemunition herstellen.Washington habe bereits mehr als 100 chinesische Organisationen sanktioniert, die Dual-Use-Güter an Russland verkauften, so Blinken.Dual-Use-Güter können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden.