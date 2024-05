Südkorea will IAEA zwei Millionen Dollar für Vorgehen gegen Bedrohungen für nukleare Sicherheit bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zwei Millionen Dollar zur Verfügung stellen, um künftigen Bedrohungen für die nukleare Sicherheit zu begegnen.Dies kündigte die Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun auf der von der IAEA veranstalteten vierten Internationalen Konferenz für nukleare Sicherheit (ICONS) in Wien an, wie das Außenministerium in Seoul am Mittwoch bekannt gab.ICONS findet vom 20. bis 24. Mai statt und ist das ranghöchste Treffen im Bereich der internationalen nuklearen Sicherheit.Kang sagte in ihrer Grundsatzrede, Südkorea werde sich weiterhin an internationalen Bemühungen beteiligen, um zur Verhinderung von Nuklearterrorismus die nukleare Sicherheit zu stärken.Kang versprach auch eine aktive Beteiligung ihres Landes an Diskussionen über verschiedene Themen. Genannt wurden Unterstützung für die Sicherheit der Atomkraftwerke in der Ukraine, die Kooperation für die Entwicklung internationaler Ausbildungsprogramme und die nukleare Sicherheit in Bezug auf kleine modulare Reaktoren (SMR).