In Seoul beginnt größte Munch-Ausstellung in Asien

Photo : YONHAP News

In Seoul hat die bisher größte Ausstellung von Werken des norwegischen Malers Edvard Munch in Asien begonnen.Das Seoul Arts Center gab bekannt, gemeinsam mit KBS Media und der Zeitung „Seoul Shinmun“ die Ausstellung „Edvard Munch: Beyond the Scream“ vom 22. Mai bis 19. September zu veranstalten.Dabei werden etwa 140 Werke des Wegbereiters des Expressionismus zur Schau gestellt. Sie stammen von 23 Kunstmuseen sowie privaten Sammlern in der Welt, darunter das Munch-Museum in Norwegen.Dazu zählt eine von Munch selbst handkolorierte Lithographie „Der Schrei“. Kurator Dieter Buchhart erklärte, dass der Künstler selbst eine Lithografie bemalt und somit dem Werk eine Eigenart verliehen habe. Es handele sich um eine erstmals von Munch ausprobierte experimentelle Fertigungsmethode.Zu den Ausstellungsstücken zählen unter anderem die Ölgemälde „Der Kuss“ (1892) und „Badende Frauen“ (1917).