Nordkorea lieferte 60 KN-23-Raketen an Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einer ukrainischen Organisation insgesamt 60 ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ KN-23 an Russland geliefert.Etwa 20 davon seien bereits auf die Ukraine abgefeuert worden, teilte eine Delegation des International Center for Ukrainian Victory (ICUV) in einem Interview mit KBS am Dienstag mit. Dies habe der Nachrichtendienst ihres Landes bestätigt, hieß es bei einem Besuch in Südkorea.Nordkorea habe Russland bereits mit 2,3 Millionen Artilleriegranaten beliefert. Jeden Monat liefere das Land rund 150.000 Granaten zusätzlich, sagte die Delegation. Sie behauptete, dass Nordkoreas Waffenhilfe für eine Wende im Krieg gegen die Ukraine gesorgt habe.Sie betonte, dass auch Nordkorea sich aufgrund seiner Kriegshilfe verändere. Durch das Testen von Munition und Waffen auf Gefechtsfeldern verbessere das Land weiterhin Technologien und ziehe Lehren aus dem Krieg.Die Delegation nannte als nordkoreanische Waffen, die Russland zusätzlich einführen würde, Panzer, Panzerwagen und Drohnen.Daria Kaleniuk, Co-Gründerin des ICUV, sagte, sie habe erfahren, dass Nordkorea bereits über mehrere Entwürfe für Drohnen verfüge und dass Russland diese Drohnen einsetzen wolle.