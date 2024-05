Nordkorea treibt Idolisierung von Kim Jong-un voran

Photo : YONHAP News

Nordkorea treibt offenbar die Idolisierung von Machthaber Kim Jong-un voran.In Nordkoreas Medien wurde erstmals gezeigt, wie ein Porträt des Vorsitzenden Kim neben Porträts der ehemaligen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il hängt.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass Kim Jong-un am Dienstag an der Feier zur Fertigstellung der Zentralen Kaderschule der Arbeiterpartei im Pjöngjanger Stadtteil Kumsusan teilgenommen habe. Dazu wurden mehrere Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, dass an der Außenwand eines Gebäudes ein Porträt Kims neben Porträts seines Großvaters und des Vaters hängt.Auch über der Tafel in einem Klassenzimmer hängen Porträts der drei Kims in der Reihe.Die Fotos wurden gleichzeitig von der Zeitung der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ veröffentlicht, die alle Nordkoreaner lesen.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums bezeichnete es als ungewöhnlich, dass Fotos der drei Kims nebeneinander gezeigt wurden. Dies scheine Teil der jüngsten Demonstration des Status von Kim Jong-un als ideologischer Führer zu sein, sagte er und verwies auf die sogenannte „revolutionäre Ideologie von Kim Jong-un“.