KI-Global-Forum in Seoul eröffnet

Photo : KBS News

In Seoul ist am Mittwoch das KI-Global-Forum eröffnet worden.Große IT-Unternehmen, Big Techs, darunter OpenAI und Google DeepMind, wollen erörtern, wie KI sicher und innovativ genutzt werden kann.Das KI-Global-Forum wird ausschließlich von der südkoreanischen Regierung veranstaltet. Anlass ist, dass Präsident Yoon Suk Yeol unter anderem vor der UN-Generalversammlung den Aufbau einer globalen KI-Governance vorgeschlagen hatte.Zu dem Forum kamen 54 Regierungsvertreter, darunter Ministerpräsident Han Duck-soo.14 führende in- und ausländische Unternehmen der KI-Branche, darunter Google, OpenAI, Naver und Samsung Electronics, veröffentlichten ihr „Seoul AI Business Pledge“, um freiwillig eine sichere KI-Nutzung zu versprechen.Wissenschaftsminister Lee Jong-ho sagte, sie hätten sich dazu verpflichtet, KI-generierte Inhalte mit Wasserzeichen zu kennzeichnen und die Kooperation für die Entwicklung internationaler Standards zu verstärken. Versprochen worden seien auch Investitionen in die Systementwicklung für eine nachhaltige KI-Entwicklung und Innovation, die Ausbildung von Fachkräften, die Einführung von KI-Diensten für sozial Benachteiligte und die Förderung von Diversität und Inklusion.