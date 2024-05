Zentralbank erhöht Wachstumsprognose

Photo : KBS News

Südkoreas Zentralbank hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht.Die Wirtschaft werde demnach voraussichtlich um 2,5 Prozent wachsen und nicht wie bislang erwartet um 2,1 Prozent.Im ersten Quartal war die Wachstumsrate mit 1,3 Prozent höher ausgefallen als im Vorquartal. Begünstigt wurde dies durch eine Erholung bei den Ausfuhren und steigende Investitionen in die Baubranche.Das Ergebnis liegt über den Erwartungen am Markt von 0,6 Prozent und den 0,6 Prozent im Vorquartal.Es war außerdem das beste Quartalsergebnis seit dem Schlussquartal 2021, als ein Wachstum von 1,4 Prozent verbucht worden war.Im Vorjahresvergleich betrug das Plus 3,4 Prozent, nachdem es im letzten Quartal 2,2 Prozent waren.