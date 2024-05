Durchschnittslohn in Südkorea beträgt über 90 Prozent des OECD-Durchschnitts

Photo : YONHAP News

Der Durchschnittslohn der Arbeitnehmer in Südkorea hat 90 Prozent des Durchschnitts in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) überschritten.Nach Angaben der OECD am Donnerstag verdienten die Arbeitnehmer in Südkorea im Jahr 2022 im Schnitt 48.922 US-Dollar. Das entspricht 91,6 Prozent des OECD-Durchschnitts und dem bisher höchsten Stand.Südkorea hatte 2020 mit 90,4 Prozent zum ersten Mal die 90-Prozent-Marke durchbrochen.Im Jahr 2022 rangierte Südkorea beim Durchschnittslohn auf Platz 19 unter den 38 OECD-Mitgliedern. Spitzenreiter war Island mit 79.473 Dollar, gefolgt von Luxemburg (78.310 Dollar), den USA (77.463 Dollar) und der Schweiz (72.993 Dollar). Japan lag mit 41.509 Dollar an 25. Stelle.Südkorea hatte 2014 mit 40.746 Dollar erstmals Japan überholt, das 40.257 Dollar verzeichnet hatte.Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Südkorea lag 2022 bei 31,2 Prozent und war die größte im OECD-Vergleich. Japan verbuchte 21,3 Prozent und die USA etwa 17 Prozent.