UN-Sicherheitsrat berät informell über Alternative zu Expertengremium für Überwachung der Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat über Alternativen zum Expertengremium für die Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen beraten.Vor fast einem Monat musste das Expertengremium seine Arbeit einstellen. Zwar gibt es Gespräche über einen neuen Mechanismus, jedoch ohne Fortschritte.Der UN-Sicherheitsrat hielt am Mittwoch (Ortszeit) am UN-Hauptsitz in New York eine informelle Konsultation über seinen Sanktionsausschuss zu Nordkorea (1718-Komitee) ab.An informellen Konsultationen des Weltsicherheitsrats können lediglich dessen Mitglieder teilnehmen. Sie finden hinter verschlossenen Türen statt.Dabei seien Alternativen vorgestellt worden, wegen Differenzen gab es aber keine konkreten Fortschritte. Innerhalb der Vereinten Nationen wird jedoch mit Nachdruck die Schaffung eines Alternativmechanismus gefordert.50 UN-Mitglieder, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, hatten in einer gemeinsamen Erklärung am 1. Mai eine neue Lösung gefordert. Es müsse darüber nachgedacht werden, wie objektive und unabhängige Analysen vorgenommen werden können, um gegen Nordkoreas illegale Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen vorgehen zu können.