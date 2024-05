Behörde für Auslandskoreaner hält Informationsveranstaltungen zu Staatsangehörigkeit und Wehrdienst in USA ab

Photo : YONHAP News

Die Behörde für Auslandskoreaner (OKA) hält diese Woche im Osten der USA Informationsveranstaltungen für Auslandskoreaner zu den Themen Staatsangehörigkeit und Wehrdienst ab.Die Veranstaltungen finden nach Angaben der Behörde am Mittwoch und Freitag (Ortszeit) in Manhattan in New York sowie in New Jersey und Washington statt.Im Osten der USA leben über 600.000 Auslandskoreaner. Aus dieser Region gehen viele Anfragen von Einwanderern der zweiten Generation und Studenten wegen der Staatsangehörigkeit und des Wehrdiensts ein.Bei den Veranstaltungen werden die Teilnehmer über die doppelte Staatsbürgerschaft von Geburt an, die ausnahmsweise Genehmigung des Verzichts auf die Staatsangehörigkeit, die Wiedereinbürgerung und die Genehmigung von Auslandsreisen informiert.Im April hatten in Deutschland entsprechende Informationsveranstaltungen stattgefunden. Im Oktober soll es solche Veranstaltungen in Asien geben.Die Behörde will weiter Öffentlichkeitsarbeit betreiben, damit Auslandskoreaner wegen fehlender Kenntnisse über Regelungen zu Staatsangehörigkeit und Militärdienst keine Probleme bekommen.Das Service- und Unterstützungszentrum für Auslandskoreaner der OKA betreibt ein Callcenter unter der Nummer 02-6747-0404, das an 365 Tagen im Jahr in fünf Sprachen Beratungen für Auslandskoreaner zu verschiedenen Bereichen anbietet. Auskunft wird auf Koreanisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch gegeben.