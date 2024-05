Reales Haushaltseinkommen im Auftaktquartal um 1,6 Prozent gesunken

Photo : KBS News

Das reale Monatseinkommen je Haushalt in Südkorea ist im Auftaktquartal zurückgegangen.Das monatliche durchschnittliche Haushaltseinkommen belief sich nach Angaben des Statistikamtes im ersten Quartal auf 5,12 Millionen Won (rund 3.760 Dollar). Das entspricht einem Anstieg von 1,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.Das Realeinkommen unter Berücksichtigung der Inflation von drei Prozent sank jedoch um 1,6 Prozent.Das entspricht dem kräftigsten Rückgang in einem ersten Vierteljahr seit 2017.Das Arbeitseinkommen pro Haushalt schrumpfte zudem um 1,1 Prozent. Das reale Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung der Inflation sackte um 3,9 Prozent ab, so stark wie in keinem anderen Auftaktquartal seit Beginn der Aufzeichnungen.Die monatlichen Haushaltsausgaben legten im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 3,98 Millionen Won (etwa 2.920 Dollar) zu.