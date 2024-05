Gedenkfeier zum 15. Todestag von Ex-Präsident Roh Moo-hyun

Photo : KBS News

Zum 15. Todestag des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun hat am Donnerstag eine Gedenkfeier im Dorf Bongha in Gimhae im Süden des Landes stattgefunden.An der Zeremonie an Rohs Grabstätte in seiner Heimat nahmen seine Angehörigen, darunter die Witwe Kwon Yang-sook, Regierungsvertreter und viele Politiker, einschließlich der Führungen der Regierungspartei und des Oppositionslagers, teil. Parlamentschef Kim Jin-pyo und Ministerpräsident Han Duck-soo waren ebenfalls anwesend.Präsident Yoon Suk Yeol schickte seinen Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Hong Chul-ho, und einen Blumenkranz, um des Toten zu gedenken und Beileid zu bekunden.Vor seiner Teilnahme an der Zeremonie sagte der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks, Hwang Woo-yeo, dass Ex-Präsident Roh stets für eine Politik von Integration, Koexistenz und Kompromiss eingetreten sei. Gegenüber der Minjoo-Partei (DP) äußerte er dann den Wunsch, dass man gemeinsam die von Roh erträumte Politik verwirklichen könne.Der DP-Vorsitzende Lee Jae-myung schrieb vor seiner Teilnahme in sozialen Netzwerken, dass die Demokratie hierzulande dank des Geistes von Roh Moo-hyun das heutige Niveau erreicht habe.