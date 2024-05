Südkorea, Japan und China kommen nach Jahren wieder zu Gipfelgespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, Japans und Chinas kommen zu einem gemeinsamen Gespräch in Seoul zusammen.Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Chinas Ministerpräsident Li Qiang werden sich vom 26. bis 27. Mai in Seoul treffen, teilte Südkoreas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Kim Tae-hyo am Donnerstag mit.Somit werde erstmals seit Dezember 2019 wieder ein Gipfelgespräch der drei Staaten veranstaltet, sagte er weiter.Das Seouler Treffen werde in den Beziehungen der drei Staaten für einen Wendepunkt sorgen, so dass die trilaterale Zusammenarbeit vollständig wiederhergestellt bzw. normalisiert würde.Bei den Vorgesprächen habe Südkorea vorgeschlagen, in sechs verschiedenen Bereichen einen besonders intensiven Meinungsaustausch zu führen. Dazu zählten unter anderem der Personenaustausch, eine Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel sowie eine Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel.Im Rahmen des zweitägigen Programms seien außerdem auch bilaterale Gespräche geplant, hieß es weiter.