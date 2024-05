Außenminister Cho trifft früheren US-Außenminister Pompeo

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul hat sich am Donnerstag mit dem ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo getroffen.Pompeo, der von 2018 bis 2021 Außenminister unter Präsident Donald Trump war, besucht derzeit Südkorea.Laut dem Außenministerium tauschten sich Cho und Pompeo in Seoul über das koreanische-US-amerikanische Bündnis und die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan aus. Auch die nordkoreanische Nuklearfrage und andere Fragen betreffend Nordkorea sowie Sicherheits- und Wirtschaftsangelegenheiten wurden besprochen.Cho würdigte Pompeos Bemühungen in seiner Zeit als Außenminister um die Denuklearisierung Nordkoreas und die Förderung der südkoreanisch-amerikanischen Beziehungen.Pompeo würdigte die starke Entwicklung der bilateralen Allianz unter der Führung von Präsident Yoon Suk Yeol. Unabhängig davon, welche Regierung in den USA an der Macht sei, würden die Wertschätzung des Bündnisses mit Südkorea und die erweiterte Abschreckung der USA für Südkorea zunehmen, sagte er.Beide Seiten sprachen auch über den Stand der Bemühungen um ein Nordkorea-USA-Gipfeltreffen und die Verhandlungen über die Denuklearisierung während der Trump-Regierung. Sie waren sich einig, dass bei den Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas Lehren aus jener Zeit berücksichtigt werden müssten.