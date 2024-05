Südkorea bittet Tschechien um stärkere Kooperation im Kernenergiebereich

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die tschechische Regierung um den Ausbau der Zusammenarbeit im Kernenergiebereich gebeten.Laut dem südkoreanischen Außenministerium diskutierten beide Seiten beim fünften Treffen ihres Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses am Donnerstag in Seoul über die Stärkung der Wirtschaftssicherheit und die Kooperation in den Lieferketten.Den Vorsitz übernahmen Kim Hee-sang, stellvertretender Außenminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, und Petr Tresnak, Tschechiens stellvertretender Minister für Industrie und Handel.Die südkoreanische Seite erläuterte dabei die Wettbewerbsfähigkeit und Stärken der koreanischen Industrie für Atomkraftwerke und bat um Tschechiens Interesse am Ausbau der Zusammenarbeit in dem Bereich.Beide Seiten vereinbarten, die Zusammenarbeit in der Wasserwirtschaft voranzubringen. Denn dieser Bereich sei für das Vorgehen gegen den Klimawandel und für die Energiesicherheit wichtig.Südkorea beteiligt sich am letzten Bieterverfahren für ein 30 Billionen Won schweres Projekt für den Bau neuer Atomreaktoren in Tschechien.