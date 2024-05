Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon liegt bei 24 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol liegt laut Gallup-Umfragen über einen Monat lang im mittleren 20-Prozent-Bereich.Gallup Korea veröffentlichte am Freitag die Ergebnisse einer Umfrage, für die von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.001 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.Demnach bewerteten 24 Prozent der Befragten Yoons Amtsführung positiv. Der Zustimmungswert blieb damit gegenüber der letzten Umfrage in der zweiten Maiwoche unverändert.Der Zustimmungswert für Yoon war bei der Umfrage in der dritten Aprilwoche, der ersten Gallup-Befragung nach den Parlamentswahlen am 10. April, auf den tiefsten Stand von 23 Prozent gefallen. In den drei folgenden Umfragen wurden stets 24 Prozent erreicht.67 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit, der Anteil blieb unverändert.Als Grund für die positive Bewertung nannten jeweils elf Prozent Diplomatie und die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze.Häufigster Grund für die negative Einschätzung waren mit 14 Prozent die Wirtschafts- und Preislage. Zehn Prozent nannten eine mangelnde Kommunikation.Unter den Parteien kam die regierende Partei Macht des Volks auf 29 Prozent Zustimmung. Die oppositionelle Minjoo-Partei (DP) sicherte sich 31 Prozent.Der von der DP geforderten Einmalzahlung von 250.000 Won (182 Dollar) für alle Bürger zur Bestreitung des Lebensunterhalts stimmten 43 Prozent zu. 51 Prozent sprachen sich dagegen aus.Die Befragung wurde am Mobiltelefon durchgeführt. Die Antwortquote lag bei 11,9 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Einzelheiten sind auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen einsehbar.