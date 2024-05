Judo: Erstes WM-Gold für Korea in höchster Gewichtsklasse der Männer seit 39 Jahren

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Judoka Kim Min-jong hat in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm der Männer den WM-Titel gewonnen.Bei den Judo-Weltmeisterschaften 2024 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, besiegte Kim im Finale in der Klasse über 100 Kilogramm am Donnerstag (Ortszeit) Guram Tushishvili aus Georgien durch Ippon.Kim holte damit als erster Südkoreaner seit 1985 die WM-Goldmedaille in der höchsten Gewichtsklasse der Männer.In der Gewichtsklasse der Frauen über 78 Kilogramm gewann die Südkoreanerin Kim Ha-yun die Bronzemedaille.Mit zwei Gold- und drei Bronzemedaillen beendete Südkorea die Einzelwettbewerbe auf Platz drei im Länderranking.