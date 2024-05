Präsident Yoon empfängt ehemaligen US-Außenminister Pompeo

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Donnerstag mit dem ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo getroffen.Sie hätten sich über Maßnahmen zur Entwicklung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und die Lage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht, teilte das Präsidialamt mit.Pompeo ist zur Teilnahme an der „Asian Leadership Conference“ nach Südkorea gekommen.Yoon würdigte, dass sich Pompeo seit seiner Zeit als Mitglied des Repräsentantenhauses um die Förderung der südkoreanisch-amerikanischen Beziehungen und der trilateralen Kooperation mit Japan sowie die Denuklearisierung Nordkoreas bemüht hat. Er sagte, dass sich die auf eine nukleare Grundlage höher gestufte bilaterale Allianz zu einem Bündnis der wirtschaftlichen Sicherheit und Spitzentechnologie ausweite.Yoon versprach, durch das starke koreanisch-amerikanische Bündnis und die trilaterale Kooperation mit Japan zur Förderung des Friedens und Wohlstandes sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der Region und der Welt beizutragen. Er bat Pompeo um ständiges Interesse und eine Rolle hierfür.Pompeo sagte, er spüre, dass das bilaterale Bündnis unter der Führung von Yoon stärker werde. Er sei davon überzeugt, dass sich die Allianz unabhängig von der internen Lage in den USA weiter entwickeln werde. Er sagte auch Bemühungen zu, um das Verständnis in den USA für die Allianz mit Südkorea und die Situation auf der koreanischen Halbinsel zu verbessern.