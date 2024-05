Absolics erhält 75 Millionen Dollar an US-Subventionen nach Chips-Gesetz

Photo : YONHAP News

Absolics, eine Tochterfirma des koreanischen Unternehmens SKC, wird 75 Millionen Dollar an US-Subventionen nach dem Gesetz CHIPS Act erhalten.Absolics stellt Glassubstrate für Halbleiter her. SKC Co., Ltd gehört wiederum zur Unternehmensgruppe SK Group.Wie verlautete, sei Absolics das erste Unternehmen in den Bereichen Materialien, Teile und Ausrüstung, das einen Zuschuss nach dem CHIPS Act erhält.Das US-Handelsministerium kündigte am Donnerstag (Ortszeit) an, 75 Millionen Dollar für die jüngst fertiggestellte Fabrik von Absolics zur Massenproduktion von Glassubstraten für das fortschrittliche Halbleiter-Packaging in Covington im US-Bundesstaat Georgia zu zahlen.Es werde erwartet, dass die Subvention nicht nur für die Entwicklung von Technologie für fortschrittliches Halbleiter-Packaging genutzt, sondern auch zur Schaffung von 1.200 neuen Arbeitsplätzen in der Baubranche, dem verarbeitenden Gewerbe und der Forschung und Entwicklung führen werde, so das Ministerium.