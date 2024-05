Südkorea, Japan und China kommen heute zu Gipfelgespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Das Gipfeltreffen zwischen Südkorea, Japan und China findet vom 26. bis 27. Mai in Seoul statt.Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Chinas Ministerpräsident Li Qiang werden sich auf sechs Bereiche der Zusammenarbeit konzentrieren, unter anderem den Personalaustausch, die Bekämpfung des Klimawandels sowie die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel.Das Ergebnis der Gespräche wird in einer gemeinsamen Erklärung der drei Staatschefs bekannt gegeben.Der japanischen Zeitung „Yomiuri Shimbun” zufolge sei ein Entwurf für eine Erklärung ausgearbeitet worden, in der die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als gemeinsames Ziel festgelegt ist. Es seien aber noch weitere Konsultationen mit China erforderlich.Unterdessen sagte Präsident Yoon am Sonntag bei einem Empfang, er hoffe, dass sich anlässlich dieses Treffens die drei Regierungschefs jährlich treffen, um ihre Kommunikation und Zusammenarbeit fortzusetzen.Ein Gipfelgespräch der drei Staaten findet erstmals seit Dezember 2019 wieder statt.