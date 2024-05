Präsident Yoon und Chinas Ministerpräsident Li führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang die Bereitschaft zur Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit bekundet.Yoon kam am Sonntag im Präsidialamt in Seoul mit Li zusammen, der zur Teilnahme am neunten Gipfeltreffen zwischen Südkorea, Japan und China nach Südkorea gekommen war.Er hoffe, dass Südkorea und China auch in Zukunft Austausch und Kooperation verstärken, sich gegenseitig respektieren und gemeinsame Interessen verfolgen würden, sagte Yoon.Yoon sagte auch, beide Länder müssten nicht nur für ihre bilateralen Beziehungen, sondern auch für Frieden und Wohlstand in der internationalen Gemeinschaft eng zusammenarbeiten. Er erinnere sich daran, dass er beim Treffen mit Präsident Xi Jinping im November 2022 auf Bali fruchtbare Gespräche hierfür geführt habe.Er hoffe, dass Südkorea und China inmitten der heutigen globalen komplexen Krisen ihre bilaterale Zusammenarbeit ausbauen würden, so wie sie in den letzten 30 Jahren viele Hindernisse gemeinsam überwunden und zu Entwicklung und Wachstum der jeweils anderen Seite beigetragen hätten.Li besucht Südkorea als erster chinesischer Ministerpräsident seit 2015.