Regierung will Reform des Gesundheitswesens vorantreiben

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Absicht bekräftigt, die Reform des Gesundheitswesens voranzutreiben.Im Rahmen der Reform wurde de facto festgelegt, dass im Studienjahr 2025 4.567 Medizinstudienplätze, damit 1.509 mehr als bisher, angeboten werden.Vizegesundheitsminister Park Min-soo sagte am Montag, der Präsident habe den jeweiligen Ministerien aufgetragen, die notwendigen Maßnahmen für die Gesundheitsreform wie geplant zu treffen.Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Sonntag das Bildungsministerium und das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt aufgefordert, Maßnahmen für eine reibungslose Ausbildung zu treffen und Assistenzärzte zur Rückkehr in ihre Krankenhäuser zu bewegen.Er forderte auch Bemühungen, damit Maßnahmen zur Gesundheitsreform mit dem präsidialen Sonderausschuss im Zentrum schnell umgesetzt werden könnten. Zudem wurden Anstrengungen bei der Aufstellung des nächstjährigen Haushaltsplans verlangt, damit Staatsgelder für die Reform eingesetzt werden können.