Seoul bezeichnet Nordkoreas Satellitenstart als Verstoß gegen UN-Resolutionen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat einen von Nordkorea angekündigten Satellitenstart verurteilt.Dies stelle eine eindeutige Illegalität und einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, die Nordkorea jeglichen Raketenstart mittels ballistischer Raketentechnologie untersagten, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byung-sam, am Montag vor der Presse.Er bezeichnete den Satellitenstart als provokativen Akt, der sowohl die Sicherheit Südkoreas als auch die regionale Sicherheit ernsthaft bedrohe. Seoul fordere Nordkorea mit Nachdruck auf, dessen Pläne für einen illegalen Satellitenstart einzustellen.Der Sprecher lehnte eine Einschätzung zu Nordkoreas Absichten ab, das den Satellitenstart im Vorfeld eines trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, Japan und China ankündigte. Nordkorea habe bisher jedes Mal vor einem Satellitenstart den Zeitplan über internationale Organisationen angekündigt, sagte er lediglich.Der japanischen Küstenwache zufolge hatte Nordkorea Japan darüber informiert, dass es zwischen dem 27. Mai und 4. Juni einen Satelliten starten werde. Die Küstenwache gab daraufhin Warnungen an die Schifffahrt in drei Gebieten heraus.Die Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) sind verpflichtet, im Voraus Akte wie Militärübungen mitzuteilen, die die Sicherheit der Schifffahrt beeinflussen könnten. Nordkorea informierte Japan über den Satellitenstart, weil es die koordinierende Nation in den ostasiatischen und westpazifischen Gewässern ist.