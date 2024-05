Südkoreas Raumfahrtbehörde nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Die Luft- und Raumfahrtbehörde Koreas (KASA), die südkoreanische Version der NASA, hat am heutigen Montag ihre Arbeit aufgenommen.Etwa 100 Mitarbeiter, einschließlich des ersten Behördenchefs Yoon Young-bin, versammelten sich zum Arbeitsbeginn im vorläufigen Amtsgebäude in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang.Es wurden auch erste Personalentscheidungen getroffen. John Lee, ehemaliger hochrangiger NASA-Funktionär, wurde zum Abteilungsleiter für Luft- und Raumfahrtmissionen, ernannt. Roh Kyung-won, früherer Leiter des Büros für Forschungs- und Entwicklungspolitik des Wissenschaftsministeriums, wurde stellvertretender Behördenleiter.Die KASA wird als zentrale Verwaltungsstelle unter dem Wissenschaftsministerium für die meisten Maßnahmen betreffend den Weltraum zuständig sein, darunter die Luft- und Raumfahrtpolitik, die Forschung und Entwicklung sowie Vorkehrungen gegen Risiken aus dem Weltraum.Die Behörde will so bald wie möglich die Ausrichtung ihrer Politik und ihre ersten Projekte präsentieren.