Südkorea schließt Entwicklung der Flugabwehrrakete L-SAM ab

Photo : KBS News

Südkorea hat die Entwicklung der Boden-Luft-Langstreckenrakete L-SAM abgeschlossen.Ein Beamter der Behörde für Wehrbeschaffung teilte am Samstag mit, dass die L-SAM neulich als kampftauglich eingestuft worden sei.Das heißt, dass das Waffensystem den Anforderungen des Militärs entspricht und die technischen Entwicklungsziele erreicht wurden.Es wird erwartet, dass nach dem Abschluss der Folgearbeiten, darunter die Standardisierung, die Massenproduktion von L-SAM im kommenden Jahr beginnt. Die Indienststellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2028.L-SAM ist ein Waffensystem zur Luftverteidigung in großen Höhen, das nordkoreanische Raketen in einer Höhe von 50 bis 60 Kilometern abfangen soll.Für die Verteidigung in großen Höhen ist Südkorea bisher auf Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), ein Raketenabwehrsystem der US-Armee, angewiesen.Die Indienststellung der L-SAM, die als koreanische Version des THAAD bezeichnet wird, wird die Reichweite des südkoreanischen Verteidigungsnetzes vergrößern.