Seoul: Sechs Südkoreaner aus Neukaledonien evakuiert

Photo : YONHAP News

Sechs Südkoreaner sind nach Unruhen aus dem französischen Überseegebiet Neukaledonien evakuiert worden.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Sonntag mit, dass in Kooperation mit der französischen Regierung Unterstützung geleistet worden sei, damit alle sechs ausreisewilligen Südkoreaner am Samstag aus der Hauptstadt Nouméa ausgeflogen werden konnten.Für die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger in Neukaledonien werde die Regierung weiterhin verschiedene Maßnahmen ergreifen, hieß es weiter.Aufgrund der eskalierenden Gewalt zwischen Anhängern Frankreichs und Separatisten kam es in Neukaledonien zu schweren sozialen Unruhen.